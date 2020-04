Kijk naar De Kleedkamer over het gouden Lokeren uit de jaren 80

U kunt vanavond om 23.15u in uw zetel gaan zitten om de uitzending op Canvas te bekijken. Of u hoeft niet tot dan te wachten: op vrt.nu staat de aflevering al online .

"Boskamp zei na hartaanval: "Ik lag daar goed, ik had een mooi leven""

René Van der Gijp trekt zich uiteindelijk op aan zijn goeie vriend Jan Boskamp. "We moeten door met ons leven. Je moet je bezighouden. En met sport kun je je leven vullen."

"De grootste daarin is Jan Boskamp. Hij kan in zijn gezicht alleen al 14 kilogram afvallen (algemene hilariteit). Maar daar kijken we niet naar."

"Vier maanden geleden lag hij opeens in zijn tuin. Hij had iets aan zijn hart. Toen hij terugkwam naar Voetbal International zei hij tegen mij: "Ik lag daar wel goed. Ze hadden me best kunnen laten liggen. Ik heb een mooi leven gehad.""

"Iedereen zegt: "Jan, val nou toch af." Maar laat hem toch eten. Hij wil helemaal geen 80 worden. Je mag een leven niet alleen in leeftijd uitdrukken.""Als je overlijdt op je 48e en je hebt pakweg 74 interlands voor Denemarken gespeeld en de hele wereld gezien. Dan heb je meer meegemaakt dan veel mensen op hun 80e."