Doek valt definitief: rechter verklaart Lokeren failliet

Het onvermijdelijke is gebeurd: Sporting Lokeren is door de ondernemingsrechtbank van Dendermonde failliet verklaard. Er zijn 2 curatoren aangesteld die het faillissement van de 1B-club in goede banen moeten leiden. Voorzitter Louis de Vries had eerder op de dag laten weten het oordeel van de rechtbank te zullen respecteren.

Na de emotionele boodschap vanochtend van De Vries er niet in geslaagd te zijn om tijdig de nodige investeerders te vinden wist iedereen al hoe laat het was. "Zoals verwacht werd vandaag het faillissement over Sporting Lokeren uitgesproken", bevestigde tijdelijk bewindvoerder van de club, advocaat Kris Goeman. "Er werden ondertussen al 2 curatoren aangesteld, zijnde Catharina Orlent en Vincent Verlaeckt. Nog voor de zaak op de rol kwam, had Louis de Vries vandaag al te kennen gegeven dat het verhaal over en out was. Er was dus geen verdere oplossing meer mogelijk, zodat een uitspraak voor rechter Guido De Croock heel gemakkelijk werd: het faillissement." "Bovendien kwam er geen nieuwe investeerder meer op de proppen en daarmee was dat het einde verhaal van de NV Sporting Lokeren." De club met stamnummer 282 werd opgericht in 1970 en zou dit jaar dus zijn 50e verjaardag vieren. Mogelijk komt er een vorm van doorstart met VW Hamme in derde amateurklasse.

4,5 miljoen euro schuld + 3,5 miljoen euro aan Lambrecht

Goeman duidt nog eens de financiële moeilijkheden: "De schuld betrof zowat 4,5 miljoen euro. Die had men bij spelers, trainers, leveranciers en medewerkers die de club rijk was. Bovenop kwam nog een bijkomend bedrag van 3,5 miljoen euro, dat aan oud-voorzitter Roger Lambrecht moest betaald worden."

Met de aanstelling van de 2 curatoren zit het mandaat van Goeman en zijn collega Juul Creytens erop.

Sporting Lokeren, net geen 50 jaar: een portret

Tweevoudig bekerwinnaar Sporting Lokeren is niet meer. De Waaslandse club, een fusie tussen Standaard en Racing Lokeren in 1970, is failliet. Sinds de overname door Louis De Vries kwam de club in een stroomversnelling van zware financiële problemen en een opgestapelde schuldenlast. Voorts werden leveranciers niet betaald en werden ook de lonen van spelers en trainers niet meer gestort. Na de laatste thuiswedstrijd, tegen Beerschot op vrijdag 28 februari, kwam de fanionploeg niet meer tot trainen toe en werd er gestaakt. Vandaag viel het doek over wit-zwart-geel.

Louis De Vries.

Op vrijdag 7 juni 2019 meldde Louis de Vries dat hij een deal afgesloten had met voorzitter Roger Lambrecht om Sporting Lokeren over te nemen. De groep rond de oud-spelersmakelaar wilde het team een fris elan geven en ervoor zorgen dat de club met stamnummer 282 zo snel mogelijk opnieuw hoogdagen zou beleven in 's lands hoogste afdeling. Donderdag 13 juni begon trainer Glen De Boeck aan de eerste training van Sporting Lokeren in het seizoen 2019-2020. De degradant uit 1A wist toen niet of ze in 1A of 1B ging uitkomen, dit wegens de matchfixingzaak tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren die nog volop aan de gang was. Lokeren trapte uiteindelijk op 2 augustus 2019 de competitie op gang in 1B. Het verloor die eerste match uit bij Beerschot met 1-0. De eerste zege van de Waaslanders dat seizoen kwam er pas na de 7e wedstrijd, thuis tegen Roeselare. Op sportief vlak haalde Lokeren dus helemaal niet het gewenste niveau.

Stijn Vreven.

Coach Glen De Boeck was kop van Jut en werd opzijgezet. Stijn Vreven nam op 20 november 2019 de functie van hoofdcoach over. Ondertussen doken alsmaar meer en meer verhalen de kop op dat Lokeren in een zware financiële crisis zou vertoeven. De Licentiecommissie van de KBVB legde Sporting Lokeren eind december 2019 zelfs een transferverbod op wegens financiële tekortkomingen. Voorzitter Louis de Vries meldde tijdens een persconferentie op vrijdag 24 januari 2020 dat hij een deal had afgesloten met een Chinese groep, Ke Hua Sports. De financiële problemen zouden hierdoor van de baan zijn. Dat bleek een zoveelste fabeltje, de coronacrisis zou dwarsgelegen hebben. Sporting Lokeren liet zich vandaag 20 april immers failliet verklaren. Op 22 juni 1970 zag Sporting Lokeren, een fusie tussen Standaard en Racing Lokeren, het levenslicht. De club werd dus net geen 50 jaar. Sporting Lokeren won 2 keer de Beker van België (2012 en 2014). Het speelde diverse keren Europees voetbal, maar degradeerde in 1994, na 20 jaar in eerste afdeling te hebben gespeeld, naar 2e klasse. Drie seizoenen later, en onder het bewind van nieuwe voorzitter Roger Lambrecht, promoveerde Lokeren in 1996 terug naar 's lands hoogste afdeling om in 2019 in 1B aan het seizoen te beginnen en daarna definitief te verdwijnen. Het einde verhaal van de club met stamnummer 282.

Roger Lambrecht.