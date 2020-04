Djokovic: "Ik ben gekant tegen een verplicht corona-vaccin"

Djokovic sprak zich zondag tijdens een videochat met andere Servische sporters alvast uit tegen een verplichte vaccinatie voor tennissers.

"Ik ben persoonlijk gekant tegen vaccinatie. Ik zou niet willen verplicht worden een vaccin te nemen om te mogen reizen", zegt de tennistopper.

"Stel dat het seizoen in juli, augustus of september hervat - wat ik ten zeerste betwijfel - zou vaccinatie wel eens verplicht kunnen worden. Aangezien er tegen dan nog geen vaccin zal zijn, lijkt de kans zeer klein dat we weer kunnen spelen."

"Als het vaccin er is en we moeten het verplicht krijgen, wat dan? Ik heb er mijn bedenkingen bij. Of ik op een bepaald moment van idee zal veranderen, weet ik niet."

Voormalig tennisspeelster Amélie Mauresmo vindt alvast dat er dit jaar niet meer getennist kan worden. "Met mensen die uit alle hoeken van de wereld samenkomen is dat een onmogelijke situatie. Geen vaccin = geen tennis", zegt de Française.