Dedecker: "Ik plan het boek 'The Godfather' te schrijven over KVO en Coucke"

In deze aflevering hoort u:

"Denk wel dat er een oplossing komt voor KVO"

Jean-Marie Dedecker was te gast in De Tribune omdat hij een wetsvoorstel heeft rond de vele belastingsvoordelen die profvoetballers kennen in België. Maar in de ogen van de politicus is het faillissement van Sporting Lokeren een zoveelste bewijs dat er veel meer scheef zit in het voetbal.

Als burgemeester van Middelkerke, een buurgemeente van Oostende, kent hij de situatie bij KV Oostende het best. "Die interne keuken ken ik heel goed. Ik ben zelfs van plan om er een boek over te schrijven. Dat zou dan de titel "The Godfather" krijgen, of zoiets."

"Wie die Godfather is? Marc Coucke. Hij zal bepalen wie KVO overneemt en daarom zie ik de deal met de Amerikanen (investeringsgroep PMG) mislukken. Dat Coucke dan de baas is bij twee clubs? Dat is zo, iedereen weet dat."

"Ik denk wel dat er uiteindelijk een oplossing komt, want anders is Coucke zijn stadion kwijt aan de stad. Ik zal voor mijn beurt spreken: "Ik denk dat de oplossing zal zijn dat een groep rond Coucke, die hij misschien zelf financiert, terug in het verhaal zal komen bij KVO met dezelfde usual suspects"."

"Patrick Orlans bijvoorbeeld. Orlans, de man die met 50.000 euro in de maand aan de haal ging in het verleden, drie keer meer dan de toenmalige trainer Gert Verheyen. De secretaresse verdiende er meer dan de spelers."

"Allemaal van dat soort situaties. Het wordt een ongelooflijk boek hoor. Er is al veel verschenen over KV Oostende, maar dat zou nog altijd maar een hoofdstuk van de tien zijn die er te schrijven vallen."