Burgemeester Filip Anthuenis: "Gitzwarte dag voor stad Lokeren"

Filip Anthuenis is de neef van Aimé Anthuenis, ex-voetballer en ex-trainer van Lokeren. "Dit is een gitzwarte dag voor de stad Lokeren. Het is een zeer bizarre periode die we kennen met de coronacrisis", aldus de burgervader.

"Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen, noem het eerder een kroniek van een aangekondigde dood. Toch komt het als burgemeester en vooral als supporter bijzonder hard aan."

"Er heerst een ietwat algemene malaise in het voetbal. Overal snakt men naar kapitaal en financiële steun. Dat was ook de reden waarom Sporting Lokeren in de problemen kwam na de overname door Louis de Vries."