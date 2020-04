Belgische snookerref werkt op corona-afdeling: "Duikmaskers als bescherming"

"Ik ben het gewoon om in de frontlinie te staan, maar ik heb nog nooit eerder in een spoedsituatie als deze gewerkt. Toch heb ik geen seconde getwijfeld om dit te doen, ook al zijn er risico's aan verbonden. Ik wou al van kindsbeen af in de zorgsector werken."

"Ik werk op de triage en ben dus de eerste die de patiënten ziet als ze toekomen. Het is mijn taak hen te beoordelen, hun symptomen vast te stellen, na te vragen of er andere familieleden ziek zijn, te beslissen of een coronatest nodig is en hen al dan niet naar een dokter door te verwijzen."

"Normaal gezien had ik 2 weken in Sheffield moeten vertoeven voor het WK", vertelt Marteel op de website van World Snooker. "Omdat ik vrij was, kon ik op de corona-afdeling van mijn ziekenhuis aan de slag."

Olivier Marteel is als scheidsrechter een van de toonaangevende figuren in de snookerwereld de voorbije wereld. Maar dat werk combineert hij al jaren als verpleegkundige in AZ West in Veurne. In die hoedanigheid voert hij nu een verbeten strijd tegen het coronavirus.

Ik heb altijd gezegd dat arbitreren een fluitje van een cent is, vergeleken met mijn echte job. Voor mij is dat vakantie.

"Na mijn shift zijn mijn handen net kauwgom"

"Natuurlijk is het zwaar. Net als elders is het hier moeilijk om aan voldoende beschermend materiaal te geraken. Afgelopen weekend hebben we duikmaskers moeten gebruiken die we in een sportwinkel hadden gekocht."

"Het ergste is de hitte in die beschermende pakken. Het lichaam produceert veel warmte en die kan uit zo'n pak niet ontsnappen. Vaak draag ik twee paar handschoenen: één de hele dag door en een tweede paar wanneer ik met patiënten in contact kom. Aan het einde van mijn shift voelen mijn handen als kauwgom aan."

"De mensen in België steunen ons wel. Elke dag om 20u krijgen we applaus en dat is een steuntje in de rug. Sommige mensen doen het tegenovergestelde. Eén keer had ik een man aan de telefoon die tegen me schreeuwde omdat zijn vrouw op de afdeling was en het resultaat van haar test er nog niet was. Ik was verbijsterd, maar gelukkig zijn zo'n mensen de uitzonderingen."

"Ik heb altijd al gezegd dat arbitreren een fluitje van een cent is, vergeleken met mijn echte job. Natuurlijk is scheidsrechter zijn ook een job, maar voor mij is het vakantie. Dat zal het nog meer zijn wanneer ik na deze crisis weer op een toernooi ben. Hopelijk is dat snel."