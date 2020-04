Aimé Anthuenis: "Lokeren is te mooi om zomaar te verdwijnen"

Oud-bondscoach Aimé Anthuenis was speler van Racing Lokeren toen zijn team in 1970 opging, na de fusie met Standaard Lokeren, in Sporting Lokeren. De broer van oud-burgemeester Georges en oom van huidig burgemeester Filip Anthuenis bleef er tot 1974 aan de slag als speler.

Hij startte bij Sporting ook zijn trainerscarrière op. In 1985 stootte hij door van de jeugd naar de eerste ploeg als oefenmeester. Aimé zou nog eens terugkeren naar Lokeren, maar maakte vooral furore als trainer bij Anderlecht, Racing Genk en de nationale ploeg.

"Het faillissement is heel spijtig voor Lokeren in het algemeen. Den denk ik direct aan de ploeg, de fans, het stadsbestuur en noem maar op. Naar ik vernam zou er dit jaar een boek verschijnen over 50 jaar Sporting Lokeren. Het is jammer dat je zo'n periode moet afsluiten op deze manier. Dat doet pijn ja", reageert Anthuenis.

"Je zag de malaise bij Sporting elk jaar aandikken. Ik wil niet iemand met de vinger wijzen, maar Lokeren heeft het de laatste jaren altijd moeilijk gehad. Ze bouwden destijds een Europese topploeg uit. Zeker met Lubanski, Larsen en Lato. Wat later wonnen zij twee keer de Beker van België."

"Het spijtige van Lokeren was dat het toeschouwersaantal steeds te laag was. In die optiek kon je niet concurreren met de grote ploegen", meent Anthuenis.