"The Last Dance is een blik achter de schermen bij Jordan en co, die je nog nooit gezien hebt"

Normaal gezien zouden de basketbalfans nog even moeten wachten op de eerste afleveringen, maar omdat de NBA stilligt door het coronavirus is de documentaire vroeger uitgebracht. "Ik keek daar enorm naar uit, ik ben zelf een gigantische fan van Michael Jordan, zijn poster hangt nog in mijn living", zegt NBA-kenner Dennis Xhaët.

"Waarom? Het is Michael Jordan, er zijn weinig atleten die zo’n legende zijn geworden als Jordan. De enige waarmee je het kunt vergelijken is Muhammad Ali. Er is ook een reden dat je iemand 'de Michael Jordan van …' noemt. Dat zegt veel over zijn grootsheid."

Hetzelfde geluid is te horen bij Hans Vandeweghe. "Als journalist mag je niet te veel bewondering hebben, maar naar Jordan gaan kijken was het dichtste dat je bij een halfgod kon komen. Hij is een figuur die de sport overstijgt en zoals Barack Obama zegt: hij was de maat der dingen in de sport. En hij is dat nog steeds."

"LeBron James of wijlen Kobe Bryant hebben nooit gedacht dat ze beter waren dan Jordan, ze wilden allemaal zijn zoals hij was. Hij had een ongelooflijk talent. Hij kroop ook zo in de hoofden van zijn tegenstanders en kon hen als het ware verlammen. Ik krijg er kippenvel van als ik er weer aan denk."