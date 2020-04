Wuhan Zall is na 3 maanden omzwervingen eindelijk weer thuis

De Chinese Super League-club maakte de terugkeer op Weibo, de Chinese variant van Twitter, bekend. Na 104 dagen konden de spelers en staf van Wuhan Zall hun geliefden weer in de armen sluiten (al was dit vooral figuurlijk te nemen).

Honderden zingende supporters verwelkomden gisteravond het team in het plaatselijke treinstation, aldus Chinese media. De spelers waren 104 dagen weg van huis.

Begin januari begon de ploeg in Guangzhou te trainen voor het nieuwe Super League-seizoen, dat voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Vervolgens reisden ze eind januari voor een stage naar Malaga in Spanje. Intussen werden in Wuhan strenge maatregelen opgelegd door de corona-uitbraak.

In Spanje werd het Chinese team als paria's bekeken. In maart keerde het team terug naar China, waar het aantal infecties terugliep. Wuhan was echter nog steeds in lockdown. Na een tussenstop in Duitsland kwamen de spelers op 16 maart aan in Shenzhen. Daar bleven ze 3 weken in quarantaine, gevolgd door trainingssessies in de nabijgelegen stad Foshan. Gisteren bracht een hogesnelheidstrein van Guangzhou naar Wuhan de spelers thuis.