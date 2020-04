Virton komt met een nieuwe klacht tegen de licentievoorwaarden

De juridische cel van Virton draait dezer dagen wellicht overuren. De 1B-club greep naast een licentie en verdedigt haar dossier bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in een beroepsprocedure. Ten laatste op 10 mei wordt een uitspraak verwacht.

Maar Virton valt ook de licentievoorwaarden aan en doet dat met een dubbele klacht. Na een zaak bij het BAS om die licentievoorwaarden aan te vechten, volgt nu ook een dossier bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen verschillende licentievoorwaarden van de Belgische voetbalbond.

Volgens de advocaten van Virton tasten de huidige licentievoorwaarden de economische vrijheid van de clubs aan en zijn ze daardoor in strijd met het mededingingsrecht.

De club heeft het over een aantal continuïteitsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het verbod om een sponsoringcontract in rekening te brengen van een bedrijf dat gelinkt kan worden aan een bestuurslid van een voetbalclub.

Verder hekelt Virton dat de licentieregels niet voor alle clubs gelden. De Luxemburgers vallen de licentie aan van Anderlecht, dat een positief advies van de licentiemanager kreeg.

Virton verwijst naar de betrokkenheid van Wouter Vandenhaute, die ook gelinkt is aan makelaarsbureau Let's Play, en de belangenvermenging van RSCA-voorzitter Marc Coucke, die eigenaar is van de tribune van KV Oostende en in die hoedanigheid een deal met een Amerikaanse overnemer in de weg zou staan.

De club vraagt de Belgische Mededingingsautoriteit de bewuste licentievoorwaarden te annuleren en het niet toepassen van het reglement op bepaalde clubs, "in het bijzonder Anderlecht en KVO", te veroordelen.