Thibaut Pinot: "Rollen zijn mijn ding niet, ik pers me mentaal niet uit"

"En als de Tour eind augustus niet kan starten, dan wordt het geen Tour in 2020. Dat zou betekenen dat de crisis nog niet voorbij is en dat we dit jaar helemaal niet meer kunnen koersen. Dat zit in mijn achterhoofd, maar ik probeer er niet aan te denken.

"Iedereen weet dat de komende weken doorslaggevend zullen zijn. Eind mei zullen we weten of de Tour echt kan doorgaan. Ik ben niet pessimistisch en wacht gewoon af hoe het evolueert. Sowieso blijft de Tour mijn grootste doel."

Net als zijn collega's is Thibaut Pinot blij dat er een nieuwe datum is voor de Tour. "Eerlijk gezegd verandert er voor ons renners weinig door de nieuwe datum voor de Tour de France", zegt de Franse kopman van FDJ-Groupama.

"Mijn vader is al 25 dagen ziek door het coronavirus"

Het coronavirus heeft de dichte omgeving van Pinot hard getroffen. "Mijn beide ouders zijn besmet geweest met het coronavirus. Mijn vader testte 25 dagen geleden positief en hij is nog altijd ziek. Het is niet makkelijk, er zijn ups en downs. Het is een heel gewelddadig virus."

"Zullen 3 maanden volstaan als voorbereiding op de Tour?"

Tijdens de lockdown moet Pinot zijn conditie binnen onderhouden, want in Frankrijk mogen renners niet buiten trainen. "Op de rollen trainen is echt niet mijn ding, het heeft niets te maken met het gevoel dat ik normaal gezien op de fiets heb."

"Die virtuele races, dat heeft me twee weken kunnen boeien, maar nu is het genoeg geweest. Ik ben liever in iets mindere vorm als de lockdown afgelopen is, dan dat ik mij nu mentaal uitpers."

Pinot moest vorig jaar opgeven in de Tour toen hij het podium al kon ruiken. Na een lange herstelperiode zocht hij begin dit jaar naar het goeie gevoel. "Het valt me niet mee. Ik kwam net terug van die lange pauze van bijna 6 maanden."

"Ik had het moeilijk om weer op niveau te geraken en ik ben bang dat ik na deze nieuwe rustperiode vol aan de bak zal moeten. In Parijs-Nice leek ik er een beetje door te komen, maar qua gevoel was het nog niet goed genoeg. Zullen de 3 maanden voor de Tour voldoen als voorbereiding? Alles zal afhangen van welk programma we in de aanloop naar de Tour kunnen afwerken."