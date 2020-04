Spelers en trainers Roma staan 4 maanden loon af en passen bij voor personeel

"We praten altijd over eendracht bij AS Roma. Door vrijwillig hun salaris in te leveren voor de rest van het seizoen hebben de spelers, de coach en zijn staf bewezen dat we echt allemaal samen tegen deze crisis strijden", verklaart CEO Guido Fienga.

De Serie A ligt stil sinds 9 maart. De AS Roma-spelers, coach Paulo Fonseca en zijn staf wensen niet meer uitbetaald te worden voor de rest van het seizoen om hun club zo door de crisis te helpen. Het is nog niet duidelijk wanneer de competitie wordt hervat.

"Wij staan klaar om zo snel mogelijk weer te spelen"

De spelers schreven een brief naar Fienga. "Wij als spelers zijn klaar om zo snel mogelijk weer te spelen, we zullen het maximum geven om onze doelen te bereiken. Maar we realiseren ons ook dat dit niet genoeg is om de economische gevolgen van de huidige noodsituatie aan te kunnen."

"We komen met dit financiële voorstel in de hoop iets te kunnen doen dat de club zal helpen het AS Roma-project opnieuw op te starten."

Als het huidige seizoen hervat en afgemaakt wordt, zullen de spelers en de staf betaald worden naargelang het al dan niet bereiken van bepaalde sportieve doelstellingen. Er staan nog 12 speeldagen op het programma in de Serie A. Italië is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus met meer dan 23.000 overlijdens.