Red Bull-teambaas: "F1-organisator zal teams in moeilijkheden helpen"

Nu de race-inkomsten gekortwiekt zijn, is Liberty Media, dat het WK F1 organiseert, zich volgens Horner bewust van de risico's. Het zou dan ook teams in moeilijkheden van de ondergang redden.

9 races konden tot dusver niet zoals gepland doorgaan. Binnen de F1-wereld groeit de bezorgdheid dat kleinere teams niet de middelen hebben om deze crisis te overleven. Er zijn 10 renstallen. 1 of 2 teams kwijtraken zou een zware klap zijn voor de sport.

Er is geen garantie dat er in 2020 nog geracet wordt. Mocht de kalender leeg blijven, dan zou Liberty Media volgens de baas van Max Verstappen in actie schieten. "Dat zou een enorme tegenslag zijn. De promotor moet dan beslissen. Het is hun business."

"Het is dan aan hen een beslissing te nemen over hoe ze deze teams in leven zullen houden, want ze hebben teams nodig om te racen. De mannen van Liberty Media zouden er alles aan doen om te verzekeren dat 10 teams volgend jaar op de grid staan. Om hun eigen business te beschermen zouden ze met geld over de brug komen, zodat deze teams er volgend jaar nog zijn."