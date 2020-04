Michael Boogerd: "Niemand bekent uit zichzelf: je werd betrapt of je stond onder druk"

Michael Boogerd, 47 is hij intussen, woont al sinds 1997 in België. Ook hij miste gisteren de Amstel Gold Race, maar: "Ik ben het nu al gewend dat er geen koers meer is."

"Naar Parijs-Nice keek je al met een ander oog omdat je wist dat de wielersport (even) zou stoppen. Ik vond het toen al niet meer zo leuk. We weten niet wanneer we echt weer beginnen en dan went het snel dat er geen koers is. Ik kan het wel relativeren."

Oude koersen herbekijken is niet echt zijn ding, zegt Boogerd. Naar edities van de Gold Race heeft hij afgelopen weekend dus niet gekeken. Nochtans had hij een abonnement op het podium in Nederlands Limburg.

"In 1999 was ik de week voor de Amstel 2e geworden na Frankie Vandenbroucke in Luik-Bastenaken-Luik. Dat was eigenlijk mijn droomkoers en dat is het nog altijd. Maar gelukkig viel die dag in de Amstel alles op zijn plek."

"Daarna is het er nooit meer van gekomen", zegt Boogerd, die in 2003, 2004 en 2005 liefst 3 keer op een rij 2e werd. "Het is meer bijzonder om 3 keer na elkaar 2e te eindigen in een koers dan die koers 1 keer te winnen."

"Die 3e keer 2e, je wordt er simpel van, je bent er klaar mee. Maar ik stond er wel altijd op de dag dat ik er moest staan."

"Mijn koers was vaak al geslaagd als ik koers had kunnen maken. Zo denkt een echte killer niet, maar als kleine jongen en liefhebber vond ik al dat het op de mooie momenten moest gebeuren. Dat heb ik altijd meegenomen in mijn carrière."