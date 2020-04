KV Oostende: "We gaan er nog steeds van uit dat overname in orde komt"

KV Oostende moet de komende weken een financiële put proberen te dichten. De club schakelde onder meer enkele ambassadeurs en (ex-)boegbeelden in om een extra duwtje in de rug te geven.

Zo veilt ook topspits Edin Dzeko een shirt voor de kustploeg, een initiatief dat Oostende uiteraard alleen maar toejuicht.

"Wij zijn verheugd dat de veilingen en geldinzameling zorgen voor een eendrachtig gevoel bij @KustboysKVO, (ex-)spelers en ambassadeurs. Onder het motto 'alle beetjes helpen'. Louter die zaken zullen de club niet redden, maar het creëert wel een lovenswaardige community", schrijft KVO op Twitter.

In het overnamedossier van een Amerikaanse investeringsgroep is er nog altijd geen witte rook, maar KVO blijft hoopvol.

"We gaan er ook nog steeds van uit dat de overname in orde komt en als dat het geval is, vloeit dit geld ook terug naar 3 actoren: jeugdwerking, sociale projecten en supporterswerking. Die drie zaken zijn belangrijk in dit hele verhaal. Komaan KVO!"