Iker Casillas sluit comeback na hartaanval niet uit: "Dat bepalen artsen"

Bijna een jaar geleden, begin mei 2019, kreeg de doelman op training af te rekenen met een hartaanval. Nadien volgde een periode van herstel en in februari van dit jaar maakte Casillas bekend zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond.

Daarmee leek een comeback op het veld uitgesloten. Maar zo uitgesproken wilde Casillas het niet stellen op het tv-kanaal van zijn club. "Mijn gezondheid is het belangrijkste en je moet realistisch zijn", legde de Spanjaard uit. "Maar het gaat nu goed met mij."

"Na mijn hartaanval was ik een maand neerslachtig. Ik durfde niet goed lopen, me niet goed inspannen en ook niet te slapen. Dat is veranderd. Of een comeback mogelijk is? Daar kan ik zelf niets over zeggen. Het is aan de artsen om dat te bepalen."

Ondanks de coronacrisis ziet Casillas het positief in. "Ik ben sinds mijn hartaanval wel veranderd. Ik koester de mooie momenten meer. Voetballers beseffen soms te weinig hoe goed ze het hebben."