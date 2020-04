Experten in koor: "Tour met publiek vanaf eind augustus? Onmogelijk"

"Tenzij de Ronde van Frankrijk op een bijna onherkenbare manier wordt georganiseerd, dan zijn er ernstige gezondheidsproblemen bij een start van de Tour in augustus”, zegt Benjamin Cowie, professor epidemiologie aan de Universiteit van Melbourne.

De experten zijn het eens: een Tour de France mét publiek eind augustus is geen goed plan. "Iedereen heeft al beelden gezien van beklimmingen op cols zoals de Izoard of de Tourmalet of ook in Italië, met heel veel supporters. Dat is totaal onmogelijk", zegt Stefano D’Amelio , professor infectieziekten aan de Universiteit van Rome.

En ook tijdens de Giro, waarschijnlijk in oktober, zullen renners en publiek nog grote risico’s lopen. "Een tweede golf van besmettingen is erg waarschijnlijk. De hypothese is nu dat die tweede golf, die wel minder zwaar zal zijn, in september of oktober zal komen. Dat valt samen met de Tour en de Giro. Het spijt me."

"Quarantaine kan helpen, maar dan ervoor en erna"

Daar komt nog bovenop dat volgens experten het unieke karakter van topsport voor extra infectiegevaar zorgt. “Er is bewijs dat renners besmette druppels verspreiden die tot 4 of 5 meter achter hen belanden", wijst Dean

Winslow, professor infectieziekten aan de Universiteit van Stanford op een ander gevaar.

“Als er renners in de incubatieperiode zouden zitten en besmet zouden zijn door het coronavirus en die doen zulke inspanningen tijdens de beginfase van een infectie, dan kan dat de impact veel groter maken.” Zijn er dan maatregelen die getroffen kunnen worden om het veiliger te maken? Professor Cowie: "Het is eerlijk gezegd heel moeilijk om aan maatregelen te denken om het veilig te maken voor de renners, zeker door het intensieve contact tussen de renners onderling en de lange duur van dat contact tijdens de Tour." "Quarantaine vooraf voor de renners zal helpen, maar kan het risico op besmetting niet volledig wegnemen. Als je toeschouwers hebt die niet op veilige afstand van elkaar en van de renners kunnen blijven zoals we zien tijdens wielerkoersen, dan zouden die best een masker dragen. Maar ook die maatregel is niet sluitend." "Een quarantaine van de renners kan belangrijk zijn", sluit D'Amelia zich aan bij zijn collega. "Niet alleen ervoor, maar ook erna. Dat kan helpen. Maar dan moet je iedereen ook testen."

"Sportevenenmenten de komende 6 maanden? Onwaarschijnlijk"

Ook volle sportstadions zullen we nog een lange tijd niet zien. Volgens de virologen ligt de internationale sportwereld nog zeker maanden stil. "Ik denk dat het heel onwaarschijnlijk is dat we sportevenementen zullen houden in de komende 6 maanden", zegt Cowie. "De grote Australische competities zoals rugby en Aussie rules zijn afgelast voor dit seizoen. Het begint iedereen te dagen dat normaal leven de komende 6 maanden er nog niet in zit." "Het overgrote deel van onze bevolking is nog besmetbaar. Het is dus uiterst onwaarschijnlijk dat Australiërs het land de komende 6 maanden mogen verlaten. Laat staan dat ze naar de Tour mogen. Er is bijna geen kans dat dat kan gebeuren." ”Ik ben wat pessimistisch dat we stadions volgepakt met tienduizenden supporters hebben tot zeker het begin van de herfst", zegt ook professor Winslow. "Volgens de voorspellingen hier in de Verenigde Staten gaan we dat niet veilig kunnen doen."

"Een vaccin, dat verandert alles. Maar dat kost tijd"

Eigenlijk is het wachten op een vaccin. Professor D'Amelia: "Als we een vaccin kunnen ontwikkelen, dan verandert alles. Het vaccin moet natuurlijk grondig getest én gevalideerd worden. Dat kost tijd, want je moet de effecten nagaan op lange termijn. En dan moeten we het vaccin nog in grote hoeveelheden kunnen produceren en verspreiden."

