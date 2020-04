Dylan Teuns: "Was uitgelezen kans om te experimenteren met grote rondes van 2 weken"

Dylan Teuns herhaalde bij onze reporter wat heel wat van zijn collega's uit het peloton al gezegd hebben: hij tekent net als vele andere renners toch wat voorbehoud aan bij de voorlopige kalender.

"Het is zeer positief dat er een datum is, maar als de situatie over een paar maanden niet verbeterd is, dan zullen er herzieningen zijn", beseft ook Teuns.

De kalender dreigt eivol te geraken. "Dat zal het probleem zijn. Er moeten heel veel keuzes gemaakt worden. Er zullen overlappingen zijn."

"Ik hoop nog een klein beetje dat we misschien al ergens in juli van start kunnen gaan, maar ik weet niet of dat realistisch is. De belangrijkste wedstrijden zullen zeker op een korte periode afgehaspeld moeten worden."

Teuns denkt in dat geval niet alleen aan de Tour. "Ook 4 van de 5 monumenten spreken me heel hard aan. Ik zou ook die koersen graag meerijden."

"Ik was dit jaar zeer gemotiveerd om voor het eerst van de Ronde van Vlaanderen te proeven. Ik houd van al die koersen. Waarom zou ik nu al skippen in dat programma? Het voorjaar is al zo kort. Als je goed indeelt, kun je wel pieken."