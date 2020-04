Atletiekmeetings willen olympische kwalificatieperiode vanaf de herfst

Volgens de website insidethegames heeft de groep van de Euromeetings een brief verstuurd naar World Athletics-voorzitter Sebastian Coe. Daarin staat te lezen dat verschillende Euromeetings nog hopen plaats te vinden in 2020.

Dat op die meetings olympische minima kunnen behaald worden, is vaak essentieel om sponsors en toeschouwers te lokken. "Als de algemene situatie het toelaat dat atletiekevenementen doorgaan in de herfst van 2020, zouden we graag voorstellen het mogelijk te maken voor de atleten om olympische minima te realiseren", staat in de brief.

World Athletics schorste de olympische kwalificatieperiode van 6 april tot 30 november omwille van de coronacrisis. Onder meer de eerste zes meetings van de Diamond League werden al uitgesteld.

De volgende vijf meetings, voorzien in juni en juli, zullen wellicht ook niet zoals voorzien kunnen doorgaan. Het EK in Parijs (25-30 augustus) staat vooralsnog op het programma.