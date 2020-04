Alejandro Valverde is pessimistisch over koersen in 2020 (en twijfelt over pensioenplannen)

"Het is zeer complex", zucht Alejandro Valverde in El Mundo. "We willen sporten, maar als ik realistisch ben, dan zie ik het somber in."

"Bij het begin van de lockdown hield ik geen rekening met een verloren jaar, maar als ik kijk naar hoe alles evolueert, dan houd ik er meer en meer rekening mee."

Valverde verlengde vorig jaar zijn contract bij Movistar tot 2021. De Spelen in Tokio waren dit jaar zijn grote doel, maar die ambities moet hij dus een jaartje langer bewaren.

"Je moet nu alle zaken beoordelen. Deze crisis kan mijn plannen voor mijn afscheid van deze sport uitstellen, maar dat moeten we afwachten."

En wat als er dit jaar toch nog gekoerst kan worden? "De Tour, de Giro en de Vuelta zullen atypische koersen zijn met andere resultaten dan in hun gebruikelijke periode. Ons lichaam heeft een bepaalde routine. Ook de temperatuur en zo'n lange periode in je eigen huis zullen een rol spelen."

Valverde mag in Spanje enkel op de rollen trainen en daar heeft de veteraan het lastig mee. "Sommige renners trainen 5 of 6 uur, maar dat heeft weinig zin, want we weten niet wat het volgende doel zal zijn. En trainen op de rollen, daar raak je fysiek en mentaal van opgebrand."