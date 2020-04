VIDEO: Herbeleef fenomenale zege van Van der Poel in Amstel Gold Race vorig jaar

Herbekijk de laatste 20 km van de Amstel Gold Race 2019

Roodhooft: "De koers verliep raar door Mathieu zelf"

"Het was vooral de manier waarop Mathieu de Gold Race won, die die dag heel leuk maakte", vertelt Christoph Roodhooft (Alpecin-Fenix).

"De koers verliep eigenlijk heel raar door Mathieu zelf. Zijn eerste aanval, op 43,5 km van de finish, was veel te vroeg. Net zoals de actie van Alaphilippe en Fuglsang."

De groep met Mathieu van der Poel hing op een minuut van het kopduo. "Maar op de een of andere manier zijn we in de ploegauto altijd blijven geloven in het podium. En dat communiceerden we tijdens de koers ook naar Mathieu."

"Ik wist dat er nog stukken bergop aankwamen waar Mathieu een halve minuut kon goedmaken. En uiteindelijk speelde hij dat dan ook nog klaar in de slotfase."

"Het publiek vond dat natuurlijk fantastisch. De beleving rond die zege was enorm in en rond Valkenburg. Daags nadien doken video's op van cafés waarin volle bak gedanst werd na Mathieus zege."

"Maar het is nu ook niet zo dat die zege er voor mij zo bovenuit steekt. We hebben al zoveel mooie dagen beleefd met Mathieu. Zijn prestatie in de Ronde 2 weken voordien en zijn zeges in Waregem en de Brabantse Pijl vond ik even mooi."

"De Amstel Gold Race winnen is mooi. Maar bij een zege in de Ronde van Vlaanderen was de impact toch nog iets anders geweest."