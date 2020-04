Vanmarcke en Keukeleire onderhandelen individueel over loonsvermindering

Education First is een internationaal onderwijsbureau dat wereldwijd onder meer taalreizen en -kampen aanbiedt. "De reis- en onderwijssector wordt hard geraakt door het COVID-19-virus en daarom moeten wij maatregelen nemen om onze kosten terug te schroeven", zegt teammanager Jonathan Vaughters aan Cyclingnews.

Met de 30 renners van de ploeg en de stafleden wordt een per een onderhandeld over een vermindering van het salaris. "We bespreken de zaken op een individuele basis met elke renner", bevestigt Vaughters. "We hebben hun goedkeuring en hun medewerking nodig om dit rond te krijgen."

"De gesprekken zijn heel productief geweest. De renners plaatsten het ploegbelang boven het individuele. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Het internationale wielerseizoen ligt nog zeker stil tot 1 juli.