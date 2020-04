Topcoach Jürgen Klopp: "Ben nu verantwoordelijk voor de afwas"

Op dit moment had Liverpool de Premier League al op zak kunnen steken, maar het coronavirus heeft ook de grootste voetbalcompetitie ter wereld een halt toegeroepen.

"Daardoor heb ik nu tijd om nieuwe dingen te leren", vertelt coach Jürgen Klopp in een video van zijn club. "Ik ben nu verantwoordelijk voor de afwas. En ik heb voor het eerst een roerei gebakken."

"Mijn volgende uitdaging wordt een das knopen. Ik ben 52 jaar oud en kan dat nog altijd niet. Wellicht heb ik daar een week voor nodig, want ik heb twee linkerhanden."

Klopp blijft ook in beweging. "Ik ben weer beginnen te joggen. Niet op een loopband, dat is saai, maar buiten. En ik geniet me volle teugen", getuigt de Duitser die binnen afzienbare tijd Liverpool de titel zal schenken in de Premier League.