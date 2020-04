Thibaut Courtois: "Als kind keek ik op naar Casillas en Van der Sar"

Op sociale media maakt Thibaut Courtois graag tijd voor zijn fans. Ze mogen dan vragen afvuren op de doelman van Real Madrid.

Op de vraag wie zijn jeugdidolen waren, antwoordde Courtois: "Toen Iker Casillas bij Real Madrid begon te voetballen, zag ik al zijn wedstrijden. Ik ben doelman geworden door hem."

"Maar toen ik 14 jaar was, kreeg ik veel bewondering voor Edwin van der Sar. Omdat hij meer mijn stijl had."



Van der Sar voelt zich gevleid en reageerde al richting Courtois: "Je hebt grote stappen gezet sinds je je liet inspireren door Iker Casillas en mezelf. Hou je goed in deze periode en hopelijk zien we elkaar snel terug op het voetbalveld. Ik ben je nog altijd een shirt verschuldigd na onze ontmoeting in Madrid vorig jaar."