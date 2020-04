Peter Sagan: "Ik ben een echte coureur, geen virtuele"

Peter Sagan (30) is een man van weinig woorden. Toch organiseerde de 3-voudige wereldkampioen een vraag- en antwoordsessie op Instagram voor de wielerfans. Dit is wat hij te vertellen had:

"Ik mis de klassiekers"

Wat doe je momenteel?

Peter Sagan: "Ik maak het goed. Ik zit momenteel in quarantaine in mijn appartement in Monaco. Ik train noodgedwongen op de rollen en mis het gevoel en de koersen op de weg, maar ik ben gezond. Anderen in de wereld zijn er veel erger aan toe."

Hoe blijf je gemotiveerd?

Sagan: "Na Parijs-Nice was ik in topvorm voor de klassiekers. Die wedstrijden mis ik zeker. Sinds oktober was ik me volop aan het voorbereiden voor het voorjaar."

Denk je nog wel eens terug aan de val in de Ronde van 2017?

Sagan: "Neen, wat gebeurd is, is gebeurd. Het heeft geen zin om daar aan terug te denken. Ik zat vooraan en ik viel, maar dat is het verleden."