Overstap in de maak? Mercedes-teambaas koopt zich in bij Aston Martin

Onder de leiding van Toto Wolff stapelde Mercedes de voorbije seizoenen in de F1 de successen op. Maar nu zijn contract bijna afloopt, komt de geruchtenmolen op gang. Zit er een overstap naar Aston Martin in de pijplijn? Wolff is alvast een goede vriend van de Canadese zakenman Lawrence Stroll, die honderden miljoenen investeerde in Aston Martin.

Dat Wolff nu ook een klein aandeel heeft gekocht van Aston Martin, voedt de speculaties. De Oostenrijker betaalde naar verluidt 37 miljoen pond (42,5 miljoen euro) voor 0,95 procent van de aandelen.

In de Oostenrijkse pers ontkende Wolff dat hij plannen heeft om Mercedes te verlaten. "We hebben goede gesprekken over wat we nog samen willen doen", zegt hij. "Maar de gesprekken zijn voorlopig on hold gezet, want we hebben grotere problemen om aan te pakken."