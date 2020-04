Nokere Koerse: "Hebben 120.000 euro verloren door afgelasting, maar we overleven dit"

"Wij hadden voor de koers al 200.000 euro uitgegeven"

Nokere Koerse leek een deelnemersveld tjokvol sterren samen te krijgen op 18 maart. Maar 4 dagen voor de wedstrijd ging België in lockdown door het coronavirus.

"Dat was als een donderslag bij heldere hemel. Wij waren op alles voorbereid. Tijdens de persconferentie op 5 maart hadden we het nog over een "griepje" dat zich aan het verspreiden was. Maar plots ging het snel", blikt koersdirecteur Ronny De Sloovere terug.

Hoe zit het met de financiële situatie na zo'n afgelasting? "Wij hadden een aantal onkosten al gemaakt, zo stond onze VIP-tent er al. We hebben heel

veel facturen op voorhand betaald, waarvan we er hopelijk nog heel wat kunnen

recupereren."

In alle emotie sprak de organisatie aanvankelijk over een financiële put van 500.000 euro. "Dat is ondertussen bijgesteld", zegt De Sloovere. "We hebben een bedrag van om en rond de 200.000 euro uitgegeven, waarvan we een deel willen recupereren."

"Ik stel vast dat we zeker aan 100.000 à 120.000 euro vaste kosten zitten. Dat geld zijn we sowieso kwijt."

"We hadden snel beslist om onze koers niet naar het najaar te verplaatsen. Want 6 maanden later zouden we dan weer een koers hebben. We zouden dan opnieuw met een aantal vaste kosten zitten."