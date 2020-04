Moeskroen: "Fusie met Kortrijk? Niet op korte of middellange termijn"

Moeskroen (1A) en Roeselare (1B) hebben allebei geen licentie gekregen voor volgend seizoen door financiële en andere problemen. Veel voetbalvolgers en sporteconomen zeggen het: België is te klein voor 24 profclubs. KVK-preses Allijns droomt van een fusie in zijn regio in West-Vlaanderen: "Die fusieclub speelt in Kortrijk."



Allijns sprak misschien wel voor zijn beurt, want Roeselare-voorzitter Yves Olivier viel gisteren uit de lucht. "Er was geen contact. We kunnen over het idee praten, maar het is jammer dat er geen discretie is."



Moeskroen reageerde pas een dag later. Bij monde van een kort bericht van de directie op de website. Ze stellen in de eerste plaats goede hoop te hebben de licentie voor het BAS te bemachtigen. Van een fusie is momenteel totaal geen kwestie.

"Er circuleren de laatste dagen tal van geruchten over de toekomst van onze club", is de aanhef. "Weet dat momenteel de directie alles in het werk stelt om de licentie te verkrijgen voor het BAS. We bestuderen meerdere heel positieve pistes. We blijven vertrouwen hebben over het fameuze kleinood voor volgend seizoen en de continuïteit van de club voor de komende jaren."

"Wat de geruchten over een fusie met onze Kortrijkse buren aangaat: er is totaal geen sprake van dat dat dossier op korte of middellange termijn gefinaliseerd wordt."

"Er was inderdaad een informele ontmoeting tussen de directies van de 2 clubs waar over verschillende onderwerpen werd gepraat, maar een fusie behoort helemaal niet tot de orde van de dag."

"Wij stoppen al onze energie in de licentie voor volgend seizoen. Onze belangrijkste zorg blijft de toekomst van onze club."