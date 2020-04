Last minute kampioenen (3): corrupt Juventus verzuipt in de plassen

In de Italiaanse Serie A lijkt er zelden of nooit spanning te zijn voor de titel. Juventus wordt al jaren kampioen zonder tot het uiterste te moeten gaan. In 2000 ontspint er zich op de laatste speeldag toch een bijzonder vreemde apotheose. Stef Wijnants neemt u in deel 3 van ‘last minute kampioenen’ mee naar de zon in Rome en de regen in Perugia.

Romeinse tomatensausvoorzitter investeert zwaar

S.S. Lazio, club uit Rome, blijft in de zomer van 1999 na het verlies van de titel aan Milan niet bij de pakken zitten. Toch is het even slikken voor de heetgebakerde fans als de steenrijke voorzitter/eigenaar Sergio Cragnotti spits Christian Vieri voor 90 miljard lires aan Inter Milaan verkoopt. Voor dat ‘beetje’ geld investeert "de koning van de tomatensaus" Cragnotti onder meer in Simone Inzaghi, broer van Juventus-spits Filippo Inzaghi, de Argentijnen Veron, Simeone en Sensini, de Zweed Kennet Andersson en de ervaren Italianen Lombardo en Ballotta. Cragnotti denkt dat deze aankopen zijn ultieme dromen zullen waarmaken: de scudetto en de Champions League winnen.

Lazio-voorzitter Sergio Cragnotti

Aandelen en privé-jet

Met Kerstmis prijkt Lazio bovenaan de stand. Het is dan al duidelijk dat het kampioenschap een tweestrijd wordt tussen de Romeinen en Juventus. Juve wordt gecoacht door Carlo Ancelotti en heeft een supersterke kern: Edwin van der Sar, Antonio Conte, Gianluca Zambrotta, Edgar Davids, Filippo Inzaghi en de absolute sterren Alessandro Del Piero en Zinedine Zidane zijn de sterkhouders. Lazio strijdt op drie fronten – het zal in mei 2000 de Coppa Italia winnen en in de Champions League bereikt het de kwartfinale – en dat lijkt in maart noodlottig te worden. Met nog slechts 8 matchen voor de boeg telt de ploeg van trainer Sven-Göran Eriksson 9 punten minder dan Juventus. De 26ste scudetto kan Juventus niet meer ontsnappen want het had dat hele seizoen nog maar 1 keer verloren. Maar de bianconeri verliezen op enkele speeldagen bij Milan, Hellas Verona en ook in Lazio en het geloof in de scudetto groeit plots in Rome. Sergio Cragnotti gaat door het dak en belooft zijn spelers aandelenopties van de club te schenken als ze Juventus alsnog voorbijsteken. Niks is te veel voor de multimiljardair, want hij laat na een interland haast alle Lazio-internationals met privéjets van over de hele wereld terug naar Rome halen. Twee punten scheiden de rivalen op de voorlaatste speeldag. Lazio reist met in zijn zog 15.000 fanatieke aanhangers naar Bologna en pakt de 3 punten dankzij onder meer een doelpunt van ex-Standard-icoon Sergio Conceiçao.

Zinedine Zidane en Juventus-trainer Carlo Ancelotti

Omgekochte scheidsrechter

Juventus wint ook, met 1-0 van Parma maar die uitslag zet de Italiaanse voetbalwereld in rep en roer. In de laatste minuut keurt scheidsrechter Massimo De Sanctis de gelijkmaker van Parma af. De Sanctis meent dat hij Parma-spelers ziet duwen en heeft al gefloten nog voor Fabio Cannavaro de hoekschop binnenkopt. Achteraf raakt de scheidsrechter na het zien van de televisiebeelden in paniek omdat hij al een blunder heeft begaan bij het toekennen van de hoekschop. Alle Juventus-haters zien hierin het zoveelste complot. In de media wordt De Sanctis met de grond gelijkgemaakt . Dat De Sanctis inderdaad wedstrijden beïnvloedt, blijkt in 2006 wanneer hij één van de spilfiguren is in het Calciopoli-proces. Onder leiding van Luciano Moggi, de directeur-generaal van Juventus, wordt een systeem opgezet om wedstrijden te manipuleren. De Sanctis wordt voor 4 jaar geschorst .

Ref De Sanctis eist hoofdrol op in Juventus-Parma:

Begrafenis door Irriducibili

Voorzitter Cragnotti heeft alle moeite om de Irriducibili (de Onverzettelijken) van Lazio in te tomen. Een groot deel van de harde kern heeft extreem-rechtse sympathieën en deinst er niet voor terug om geweld te gebruiken. Het gebouw van de Italiaanse voetbalbond in Rome wordt net niet aangevallen. De fans houden wel een sarcastische begrafenis van het Italiaanse voetbal. Het blijft de hele week voor de laatste speeldag onrustig. Op zondag 14 mei 2000 speelt Lazio in het eigen Stadio Olimpico tegen Reggina, Juventus, met nog steeds 2 punten voorsprong, reist naar Perugia. De biancocelesti worden ondersteund door 50.000 luidruchtige toeschouwers. Allen tegen Juventus is de leuze. De spelers van Eriksson laten er geen gras over groeien en al bij de rust is Lazio zegezeker: 2-0. Ironisch genoeg na twee lichtgefloten strafschoppen, omgezet door Simone Inzaghi en Juan Sebastian Veron. 200 kilometer noordwaarts spelen Zinedine Zidane en de rest van de bianconeri een matte eerste helft. 0-0. Als dit de eindstand wordt, komt er een barrage om de titel in de Serie A.

Lazio-coach Sven-Göran Eriksson

Hemelsluizen open

Tijdens de rust lijken de voetbalgoden genoeg te hebben van de corruptie in het Italiaanse voetbal. Terwijl Rome en de andere Italiaanse steden van de volle zon genieten barst er net boven Perugia een hels onweer los. De regen valt met bakken uit de lucht en in een mum van tijd staat het speelveld in het Renato Curi-stadion in Perugia vol met grote plassen. Het onweer weet van geen wijken, beide ploegen moeten in de kleedkamer blijven. De wedstrijd wordt maar liefst 82 minuten stilgelegd. In het zonnige Rome zien ze de bui al hangen en zetten ze scheidsrechter Gennaro Borriello onder druk om de tweede helft net zo lang te schorsen tot er in Perugia opnieuw kan gevoetbald worden. Na 20 minuten roept Borriello de spelers echter terug het veld op. Lazio scoort nog een derde keer (3-0-eindstand) waarop de fanatieke thuishang het veld bestormt. Borriello moet de match daarop 10 minuten stilleggen.

De voetbalgoden lijken genoeg te hebben van de corruptie in het Italiaanse voetbal

Scheidsrechter Pierluigi Collina in de gietende regen in Perugia

Franciscus van Assisi

Ongeveer op hetzelfde tijdstip van het eindsignaal in Rome fluit Pierluigi Collina de tweede helft in Perugia toch op gang. Voetbal kan er niet worden gespeeld want overal staan er diepe en grote plassen. Rond die periode maakte Del Piero een reclamespot voor bronwater waarin hij zoals Franciscus van Assisi met de vogels sprak. Toen er een eend in de plassen op het veld landde, riep er een Perugia-fan vanuit de tribune: “ Hé, Del Piero, die eend wil met je praten.” Met in het achterhoofd de gebeurtenissen van de voige week, durft Collina de wedstrijd niet definitief te staken. Juventus hoeft echter geen angst te hebben, want in 33 matchen heeft het nog maar 19 goals moeten incasseren en Perugia heeft voor de rust geen enkele kans kunnen afdwingen. Cijfers betekenen helaas weinig als er een mirakel in de lucht hangt. Na 5 minuten in de tweede helft valt een slecht ontzette bal van Antonio Conte pardoes voor de voeten van Perugia-speler Alessandro Calori. Met buitenkant voet verslaat hij zowaar Edwin van der Sar: 1-0 voor Perugia. Lazio is virtueel kampioen.

Del Piero praat met vogels in reclamespot:

Wachten op de ondergang

Uit de speakers van het Stadio Olimpico in Rome komt het adembenemende radioverslag vanuit Perugia. Bij het doelpunt van Calori vieren de aanhangers van Lazio heviger dan bij de drie goals van de eigen ploeg. Maar het is nog 40 minuten en in Rome gelooft iedereen dat er straks nog minstens één geschenk voor Juve uit de hemel zal vallen. Het terrein in Perugia is echter onbespeelbaar, combinaties blijken onmogelijk. Juve hanteert de lange bal maar tot enig gevaar komt het niet. Perugia doet helemaal niks meer en staat met 10 man voor het eigen strafschopgebied te wachten tot er een volgende raket afgeleverd wordt. Carlo Ancelotti ziet dat het misgaat en brengt nog twee extra spitsen in: Darko Kovacevic en Juan Esnaider. Het mag niet zijn. Er is geen doorkomen aan. Het water laat de bal niet rollen. In Rome is de match intussen al bijna een uur gedaan als Collina aangeeft dat er in Perugia nog 5 minuten bijkomen. De Laziali houden het niet meer: 5 extra minuten! Spelers pakken elkaar vast, fans durven nauwelijks nog naar het liveverslag te luisteren. En jawel, daar komt die ene grote kans. De oudere broer van Simone Inzaghi, Filippo schiet de gelijkmaker van dichtbij over het doel.

Sérgio Conceição

Corruptie verliest

Als Collina de wedstrijd affluit, ontstaat er een explosie van vreugde in Rome. Tranen van geluk overmeesteren Sergio Conceiçao en zijn ploegmakkers Nesta, Boksic, Ravanelli, Mancini,….. S.S Lazio is na 26 jaar nog eens Italiaans kampioen. “Nu de titel niet naar Juventus gaat, zal iedereen blij zijn”, liet Juventus directeur Luciano Moggi meteen na de match op bittere toon weten. “Nu het zo geëindigd is, zal niemand nog iets over het kampioenschap durven te zeggen. Proficiat. Iedereen heeft nu wat hij wil. Speciale krachten heb ik dus zeker niet….“ Luciano Moggi wordt in 2007 veroordeeld voor zijn actieve rol in het omkoopschandaal Calciopoli en mag levenslang geen enkele functie meer bekleden bij de Italiaanse voetbalbond. S.S Lazio wint in 2000 de scudetto met 1 punt voorsprong op Juventus. De 2e en voorlopig laatste titel uit de clubgeschiedenis.

Eindstand Serie A 1999-2000

M W G V +/- ptn Lazio 34 21 9 4 64-33 72 Juventus 34 21 8 5 46-20 71

Vreugde-explosie na nagelbijtende ontknoping