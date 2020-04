Geen extra Belgen in WNBA: basketbalzusjes Massey worden niet gedraft

Billie en Becky Massey gooien al even hoge ogen in de basketbalwereld. De tweelingzussen stuwden de U18 van de Belgian Cats in 2017 naar EK-goud. Billie ging zelfs met de titel van MVP van het toernooi aan de haal.

Het mocht dan ook niet verwonderen dat de 20-jarige talenten van vicekampioen Sint-Katelijne-Waver op de keuzelijst van de WNBA-draft stonden. Uit die lijst van Amerikaanse en internationale talenten kiezen de twaalf Amerikaanse topclubs hun nieuwkomers voor het nieuwe seizoen.

Maar na drie (virtuele) stemrondes werden Billie en Becky Massey, respectievelijk nummers 52 en 60 op de keuzelijst, niet gekozen. Niet getreurd, want er komen nog kansen. Kim Mestdagh werd in 2012 niet gedraft, maar kreeg in 2019 een uitnodiging van de Washington Mystics.

Ann Wauters en Emma Meesseman, de vaandeldragers van de Belgian Cats, raakten wel via de draft in de WNBA. De 19-jarige Ann Wauters was in 2000 zelfs de "first pick", de eerst gekozen speelster, van de Cleveland Rockers. Emma Meesseman werd in 2013 als dertiende gekozen door de Washington Mystics, waarmee ze zich vorig jaar tot kampioen en MVP van de finale kroonde. Julie Allemand werd in 2016 gedraft door Indiana Fever.

De WNBA zou normaal op 15 mei aanvatten. Door de corona-uitbraak is de start uitgesteld.