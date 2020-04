De Bruyne: "Mijn gezin is 9 dagen ziek geweest, ik kwam er best van af"

Om het leven zo normaal mogelijk te laten voortgaan tijdens de lockdown, besloot Rode Duivel Kevin De Bruyne om met zijn gezin in Manchester te blijven. "We hebben erover nagedacht om naar huis te gaan, maar uiteindelijk wonen we in Manchester en is het veiliger om hier te blijven", vertelt hij op de website van Manchester City.

"We stellen het goed. In het begin van de lockdown was mijn gezin acht of negen dagen ziek. Het begon bij mijn jongste zoon (Rome) en daarna werden mijn oudste zoon (Mason Milian) en vrouw ziek. Ik weet niet of we het coronavirus hadden of niet."

"Ik had gelukkig enkel wat keelpijn. Van de vier kwam ik er het beste van af. Ik ben blij dat ze zich weer beter voelen en dat alles weer goed gaat. De laatste twee weken hebben we onze routine teruggevonden."