Arsenal-coach: "Psycholoog staat constant in contact met spelers"

"We zorgen ervoor dat ze hun job niet uit het oog verliezen alsook de mensen niet die bij de job betrokken zijn, zijnde de verschillende stafleden."

"We krijgen evenwel ook feedback uit verschillende andere hoeken. We sturen de spelers ook constant informatie en video's op en houden hen bezig."

Volgens Arteta doet de Premier League-club er alles aan om de spelers enthousiast en opgewerkt te houden. "Onze psycholoog zorgt voor de spelers en staat constant in contact met hen", vertelt de Spaanse trainer op de clubwebsite.

Het voetbal in Engeland ligt plat sinds 13 maart door de coronacrisis, die wereldwijd al 2,23 miljoen mensen besmettingen en 151.000 overlijdens veroorzaakte.

"Ik begrijp de spelers nu beter"

Arteta kwam in december als nieuwe sportieve baas naar Arsenal, toen zijn landgenoot Unai Emery moest opstappen. De vroegere T2 van Pep Guardiola bij Manchester City legt uit dat hij de lockdown gebruikt om zijn spelers beter te begrijpen.

"We hebben al enkele geweldig goede gesprekken gehad. In deze coronatijd heb ik de spelers beter leren kennen. We proberen onze wederzijdse relatie, onze communicatie en ons begrip te verbeteren."

Arsenal staat momenteel 9e in de Premier League met 40 punten uit 28 duels.