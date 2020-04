Ajax-speler laat renners Jumbo-Visma achter zich op Zwift: "Revanche op FIFA"

Niermann: "De communicatie verliep niet altijd even goed"

Ajax en Jumbo-Visma sloegen gisteren de handen in elkaar om samen een virtuele tocht te maken op het online wielerplatform Zwift. Een idee van Ajax-coach Erik ten Hag. Hij wou dat zijn spelers iets opstaken van de profrenners over virtueel koersen.

Van Jumbo-Visma deden onder anderen Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Pascal Eenkhoorn mee. De kleuren van Ajax werden verdedigd door onder meer Klaas-Jan Huntelaar, Donny van de Beek en Carel Eiting.

Uiteindelijk prijkte er geen renner van Jumbo-Visma bovenaan de uitslag, maar wel Ajax-middenvelder Eiting.

"Oeps," reageerder Robert Gesink, die zelf 3e eindigde op meer dan een minuut van de winnende Ajacied.



Bij de NOS gaf ploegleider Grischa Niermann (Jumbo-Visma) meer uitleg. "Als Eiting een overstap wil maken naar het wielrennen, is hij bij ons altijd welkom", vertelt Niermann.

"Maar eigenlijk was het niet de bedoeling dat er een wedstrijdelement aan de tocht zou vastzitten. Dan zou de uitslag er wel iets anders hebben uitgezien."

"We wilden telkens een paar rondjes sprinten en dan weer bij elkaar komen. Maar de communicatie verliep niet altijd even goed. De laatste 2 rondjes wilden we wel even koersen. Eiting lag op dat moment al een stuk voorop en kwam dus als 1e over de streep."