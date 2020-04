"Atleten van wie dopingschorsing afloopt, kunnen zich plaatsen voor Tokio 2021"

Brett Clothier, hoofd van de Athletics Integrity Unit (AIU), bevestigde dat de dopingzondaars niet zomaar zullen worden gebannen. De schorsingen die het Wereldantidopingagentschap (WADA) uitspreekt zijn doorgaans gericht op olympische cycli. Zo willen ze atleten die over de schreef gaan, weghouden van de volgende Spelen.

Maar nu door de coronacrisis de Olympische Spelen van Tokio zijn uitgesteld naar 2021, komen atleten die dit jaar nog geschorst zijn opnieuw in aanmerking voor deelname.

"De standaardschorsing voor het WADA is 4 jaar. Dat is zo vastgesteld om overeen te stemmen met olympische cycli", legt Clothier uit. "Maar in dit geval is het uiteraard een anomalie dat de Spelen zijn verhuisd en sommige atleten zullen daarvan profiteren."

"Het is een ongelukkige situatie, maar wel een die heel duidelijk is in juridisch opzicht. De schorsingstermijn geldt voor een bepaalde periode en niet voor bepaalde events."