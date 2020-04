United-legendes checken of oudere seizoenskaarthouders nog oké zijn

"Hallo, Maureen, je spreekt met Bryan Robson van Manchester United. Ik bel even om te kijken of alles goed met je gaat." Met deze woorden werden de voorbije dagen meer dan 3.000 oudere seizoenskaarthouders van United opgebeld.

Niet alleen Bryan Robson, maar ook andere voormalige sterren als Andy Cole, Gary Pallister en Wes Brown namen deel aan de opbelronde.

"We weten allemaal hoe moeilijk deze periode is, zeker voor mensen die nu geïsoleerd zijn. Een simpel telefoontje kan al wonderen doen, in het bijzonder voor oudere of kwetsbare supporters", zegt Collette Roche van Manchester United.

Maar niet alleen het coronavirus was een gespreksonderwerp. "We hebben ook gebabbeld over hun favoriete spelers of memorabele matchen van United", zegt Robson. "Als we allemaal al eens 1 persoon opbellen, gewoon om te kijken hoe het met hem of haar gaat, dat zou al een groot verschil maken."