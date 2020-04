Timmy Simons: "Ik ga Deschacht helpen mijn record te breken"

Timmy Simons zal vanaf komend seizoen onder de vleugels van Francky Dury proberen te groeien als trainer. Bij Zulte Waregem komt hij enkele bekende namen tegen.

"Het zal een fijn weerzien worden met Jelle Vossen. Ik heb altijd fijn met hem samengewerkt, eerst als speler en daarna als assistent-coach. Maar hij zal wel uit zijn pijp mogen komen!"

Simons komt aan de Gaverbeek ook Olivier Deschacht tegen, die er op zijn 39e nog een jaartje bijdoet. Het record van Timmy Simons als oudste veldspeler (41 jaar, 2 maanden en 14 dagen) ligt in het verschiet. "Waarschijnlijk zal hij dat record wel afpakken. Ik ga hem daar in ieder geval bij helpen."

Simons maakt er geen geheim van dat zijn ultieme doel is om terug te keren naar Club Brugge als hoofdcoach. Aan wie spiegelt hij zich het meest als trainer? "Ik heb van al mijn trainers iets opgestoken, maar van Trond (Sollied) wellicht het meest. Ik was nog niet lang prof en ik heb veel van zijn voetbalfilosofie overgenomen. Trond was ook vrij rustig, geen roeper. Net als ik."