Sporteconoom: "Moeskroen en Roeselare beseffen: het is fuseren of het is game over"

"In de jaren 90 sprak ik al over een fusie in het Waasland en keek ik ook naar dat deel van West-Vlaanderen", legt Trudo Dejonghe uit.

"Ik sprak over het samengaan van Kortrijk en Waregem, maar Waregem is failliet gegaan en heeft zich daarna herpakt met Zulte en heeft zich ook geheroriënteerd."

"Dat model was economisch leefbaar. In West-Vlaanderen had je toen nog veel meer clubs zoals Harelbeke en Ingelmunster, maar die zijn allemaal failliet gegaan. En nu krijg je een beetje hetzelfde verhaal."

"Kortrijk leeft nog, maar de andere 2 - Moeskroen en Roeselare - zijn niet levensvatbaar. Je zit eigenlijk met twee dode mussen, al heeft Moeskroen een goeie jeugdwerking en heeft Roeselare ook accommodatie. Het zal eerder zo'n fusie zijn, zeker niet voor de toeschouwersaantallen."

"Waarom de plannen er dan nu zijn? Roeselare heeft financiële problemen en ik vrees dat ze hun licentie ook niet bij het BAS zullen krijgen. En bij Moeskroen weten we nu ook hoe de vork in de steel zit. Ze vrezen: het is fuseren of het is game over."