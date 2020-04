Simons: "EK-kansen Duivels waren in 2020 beter geweest dan in 2021"

Timmy Simons verzamelde 90 caps en was jarenlang een van de sterkhouders in de defensie bij de Rode Duivels. Zo zag hij de huidige achterlinie sterker worden, maar ook ouder. Zal de Belgische defensie in 2021 niet te oud zijn?

"We zijn dan een jaartje verder en je weet nooit wat er dan allemaal gebeurt. Er zal toch niet veel mogen gebeuren, want ze worden er niet jonger op", zegt hij in onze Facebook Live, de lockdown sessies.

"We moeten ook afwachten waar die jongens allemaal zullen belanden. Sommigen zijn einde contract, anderen zullen misschien ook verhuizen. Zo'n overstap is niet altijd evident, al kan het ook een extra drive geven."

"Maar als ze allemaal fit zijn, hebben we nog altijd een van de beste defensies van Europa en van de wereld. Alleen heb je blessures niet altijd in de hand, kijk maar naar Hazard bijvoorbeeld. Een stomme mistrap. De kansen van de Belgen waren in 2020 groter geweest dan in 2021, maar als ze fit blijven ziet het er toch ook heel goed uit."