Simone Biles: "Heb getwijfeld of ik nog jaar langer top kan zijn"

Simone Biles had zich helemaal ingesteld op het einde van haar carrière deze zomer. "Ik was klaar om over 3 maanden uit te klokken. Dat uitstel was een harde klap. Er zijn uiteraard belangrijkere zaken nu, maar ik heb toch gehuild."

Biles heerst al jaren in het turnen bij de vrouwen (behalve op de brug, het onderdeel van Nina Derwael). "Maar ik voel dat mijn lichaam aan het aftakelen is", zegt ze aan de BBC. "Een extra jaar topturnen vergt een zware tol van je lichaam."

"Mentaal en fysiek wordt het lastig. Ik heb getwijfeld of ik nog wel een jaar langer top kan zijn. Maar nu zie ik het als een nieuwe uitdaging. Ik wil me weer bewijzen en hopelijk nog beter zijn dan in Rio (waar ze 4 keer goud won, red)."

"Ik heb even overwogen om niet meer te gaan volgend jaar, maar ik denk dat ik mentaal en fysiek sterk ben, dus ik geraak er net als iedereen wel doorheen. Ik ben niet zo ver gekomen om nu op te geven. Ik wil zelf mijn einde kunnen kiezen."