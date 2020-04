Robbie McEwen: "Het wielrennen komt wel door deze crisis"

Het coronavirus houdt lelijk huis in Europa, maar hoe gaat het eigenlijk in Australië? Robbie McEwen vertelde in een uitgebreid gesprek met Sporza hoe hij al eens twee weken in afzondering moest, hoe de koers ook bij de Aussies gemist wordt en wat de gevolgen van de coronacrisis in de wielersport zullen zijn.

De coronamaatregelen in Australië hangen af van de regio of deelstaat, zo vertelt ex-renner Robbie McEwen aan onze redactie in perfect Nederlands. De 47-jarige Australiër heeft lange tijd gekoerst en geleefd in België, maar verblijft nu weer in Queensland. "Het wordt hier ook als een lockdown omschreven, maar in vergelijking met wat er in Europa gebeurt, is dit toch een losse term", zegt McEwen. "Ik mag nog aan het strand wandelen, surfen, fietsen en ik mag nog golfen. Al is dat nu in groepjes van 2 in plaats van met z'n vieren." "Het gaat wel, maar er zijn beperkingen. Wij baten hier een tearoom uit. Normaal kunnen we 60 à 70 mensen ontvangen, maar nu is het enkel een afhaaldienst." "De werknemers staan ook niet echt op straat, want de regering is met een economisch plan gekomen. Vergelijk het met de technische werkloosheid bij jullie."

"80 procent van Australische profs woont in Spanje"

Hoe kijkt men vanuit Australië naar wat er in Europa gebeurt, zeker met het peloton? "Ook hier kijken de wielerfans uit naar de dag waarop er weer gekoerst wordt. Het zal de Europeanen misschien verbazen, maar ontzettend veel Australiërs kijken naar de Tour én de klassiekers." "De wielerzender hier toont nu oudere edities, de klassiekers onder de klassiekers. We hebben de voorbije weekends al kunnen kijken naar de zege van Hayman in Parijs-Roubaix, naar de 4e zege van Boonen in Roubaix en naar de Ronde van Vlaanderen van 2013. Die heruitzendingen geven de mensen een beetje moed." In principe wordt er eind augustus weer gekoerst. Dan begint de Tour. Met Australiërs? "Ja, want ik schat dat 80 procent van de Australische profs in Spanje woont. Ze zullen meteen weer willen koersen." "Ik denk ook aan de vele fietstoeristen. Zij sparen hun vakantiedagen op en betalen duizenden dollars om naar Europa te reizen. Ze krijgen hun geld nu wel terug, maar ik ben er zeker van dat ze volgend jaar massaal naar de klassiekers en de Tour zullen komen. Zodra ze mogen reizen, vertrekken ze."

Richie Porte.

"Als de Tour ons ginds wil, dan komen we af"

Zal Rob McEwen als verslaggever van de Australische televisie de Tour ter plekke beleven? "Als de Tour van start gaat op 29 augustus, als je internationaal mag reizen en als de organisator ons ginds wil, dan komen we af. Als ik bij mijn terugkomst in Australië in quarantaine zou moeten gaan, dan is het iets moeilijker." "Al heb ik het al eens gedaan. Ik kwam onlangs uit Zuid-Afrika en ik was 24 uur te laat terug in Australië om aan de quarantaine te ontsnappen. Ik moest me 2 weken afzonderen. Maar dat ging wel, thuis, zonder symptomen."

"Er zullen altijd renners en koersen zijn"

Intussen wordt er voorzichtig geknutseld aan de nieuwe kalender, met de Tour als eerste vlagje. "Dat is typisch ASO, maar ik kan hen ook geen ongelijk geven. De klassiekers zijn ook belangrijk, maar wereldwijd is de Tour de belangrijkste koers. De rest moet zich daar naar schikken." En voor we het weten, staan we in januari 2021 weer in Australië voor de Tour Down Under. "Die Australische koersen zullen gewoon doorgaan. Al zullen we hier dan misschien veel neoprofs zien, want het wordt een lang seizoen. De grote rondes zullen snel weer op de kalender staan en het wordt moeilijk voor teams om programma's samen te stellen." Maar aan doemdenken doet positivo McEwen dus niet mee. "Het wielrennen komt er wel door. De sponsors hebben misschien enkele jaren nodig om weer op niveau te komen en de contracten zullen misschien lager zijn." "Er zullen altijd renners en koersen zijn en de ploegen kunnen maar betalen wat ze kunnen betalen. Je kunt dan prof zijn tegen een iets lager loon of je kunt gewoon gaan werken. Maar het komt wel goed."

