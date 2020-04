NBA en WNBA verkopen mondkapjes met clublogo's voor goeie doel

Net als in België is er in de Verenigde Staten en Canada steeds meer vraag naar mondkapjes. De NBA en WNBA spelen daar handig op in door gepersonaliseerde maskertjes op de markt te brengen.

"We kunnen allemaal helpen om de impact van het coronavirus te verminderen. Bijvoorbeeld door onze neus en mond in het openbaar te bedekken", zegt Kathy Behrens namens de NBA.

"Met dit nieuwe productaanbod kunnen NBA- en WNBA-fans zich aan deze richtlijnen houden, terwijl ze ons helpen de mensen te steunen die rechtstreeks door de coronacrisis zijn getroffen."

De maskers worden verkocht tegen 14,99 doller per stuk of 24,99 dollar voor 3 stuks.