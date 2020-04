KV Kortrijk en Moeskroen willen fuseren: "Zou een droom zijn"

"Als je in onze regio, het zuiden van West-Vlaanderen, kijkt, dan kom je uit bij Moeskroen. Maar je moet ook denken aan Roeselare, want dat is economisch een sterke regio. Als dit zou lukken, komt een droom uit. We kunnen er voor zorgen dat het professioneel voetbal in de regio in stand wordt gehouden. Dat is de prioriteit."

"Voetballen in Kortrijk"'

Economisch hopen Kortrijk en Moeskroen elkaar te versterken na een fusie, maar voetbal is ook emotie. De vraag is of ook de fans van Kortrijk zitten te wachten op een samensmelting met hun buren van net over de taalgrens?

"De fans hoeven zich geen zorgen te maken. Ik zeg klaar en duideljik dat er in Kortrijk gevoetbald zal worden als er een fusie komt", zegt Joseph Allijns. "De naam van de ploeg? Je moet gewoon economisch denken. Wat is het beste product?", een verwijzing naar KVK.

"Dat er cultuurverschillen en een taalbarrière is? Tot 1963 behoorde Moeskroen tot West-Vlaanderen. De voorzitter van Moeskroen is geboren in Kortrijk en veel van de inwoners daar spreken perfect Nederlands. Ik zeg altijd dat je niet moet vasthouden aan een hymne of vlagje, maar dat je moet durven verder te kijken."

"Ik ben alvast grote voorstander van een fusieclub, zodat we de fans een club voor de subtop kunnen geven. Een club die misschien kan concurreren met Club Brugge en andere clubs. Dat is mijn droom."