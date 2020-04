José De Cauwer stelt voor: "Minder renners per team in een koers"

"Verminder het aantal renners per ploeg per wedstrijd", lanceerde José De Cauwer donderdag tijdens Extra Time Koers.

Gilbert: "Met mannetje minder wordt het tactisch"

Elk team met een renner minder aan de start. Een goed voorstel, Philippe Gilbert?

"Ik heb al gekoerst met 6 renners per ploeg, onder meer in de Ronde van Groot-Brittannië", antwoordde de kopman van Lotto-Soudal.

"Dan wordt er tactisch gekoerst. Je moet eerst een mooie selectie maken en je moet samen kunnen koersen."

"Met 7 of 8 renners per ploeg is het makkelijker. Als je in de fout gaat, dan laat je dat moment passeren en op een brede weg kun je de achtervolging nog organiseren met een paar ploegen."

"Je komt dan altijd terug. Met 6 wordt het tactisch. Ik vind het een goed idee."