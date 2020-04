Ineos over Tour: "We hebben het recht om ons terug te trekken als het nodig is"

Ineos leverde de voorbije jaren bijna steevast de eindwinnaar van de Ronde van Frankrijk, maar dat kan in deze coronatijden wel eens anders uitdraaien.

Het Britse sterrenteam trok zich een tijdje geleden al terug voor Parijs-Nice, vooral omdat de veiligheid en gezondheid van de renners volgens hen niet volledig gegarandeerd kon worden.

Dat argument geldt ook voor de Tour de France, die in principe van 29 augustus tot 20 september gereden zal worden. "We hebben het recht om ons terug te trekken als we dat nodig achten", stelt manager Dave Brailsford in The Guardian.

"Dat is zeker het geval als de risico's niet op een intelligente en verantwoordelijke manier worden behandeld."

"De koers staat op de kalender en we willen deelnemen, maar anderzijds kijken we ook naar hoe deze crisis evolueert. Dat is een logische houding."

Brailsford wordt gesteund door Jonathan Vaughters, ploegmanger van EF Pro Cycling. Ook hij verwacht maatregelen van de organisatie.

"Het zou een goed idee zijn om de renners voor de start van de Tour in quarantaine te plaatsen."

De Amerikaanse ploegbaas begrijpt ook niet dat een Tour achter gesloten deuren werd afgeschoten. "Ik weet dat het indruist tegen de traditie, maar het lijkt me wel een goeie optie. Zo beperk je de risico's."

"Als ik de organisator was, dan zou ik daar toch serieus rekening mee houden. Je neemt beter extra maatregelen om uiteindelijk niet zonder koers te eindigen."