Gilbert na oproep Armstrong: "Hij heeft gelijk, maar renners zullen nooit solidair zijn"

"Dat is eigen aan onze sport. We zijn onderweg, er is geen stadion, geen ticketing, ... Wielrennen is een heel populaire sport, maar het zal nooit een rijke sport worden."

Wat moet er dan veranderen? "De renners zouden meer macht moeten krijgen en meer terug moeten krijgen van de financiële koek. Maar de financiële puzzel in het wielrennen is geen simpel verhaal. Je ziet bijvoorbeeld dat ASO veel verdient aan de Tour, maar ik weet bijvoorbeeld dat Parijs-Nice en de Dauphiné geld kosten om te organiseren. Kleine organisatoren moeten ook harken om uit de kosten te komen."

"Ik spreek uit ervaring. Ik ben al meer dan 10 jaar met de atletencommissie bezig en de wielervakbonden CPA en BPCA. Als er een vergadering is, dan komen er nauwelijks renners. Voor mij maakt het weinig uit, ik heb nog maar 2,5 jaar te koersen. Maar tegen de jonge gasten zou ik zeggen: word wakker. Ik heb al veel geprobeerd, maar het is echt moeilijk."

"Hij heeft zeker gelijk, maar de realiteit is anders. De verhouding tussen de UCI en de organisatoren is al zo moeilijk. Daarna komen de ploegen en dan pas de renners. En de renners zijn niet solidair, en dat zal denk ik nooit veranderen. Dat heb ik al begrepen."

Lance Armstrong richtte zich begin deze week tot het wielerpeloton. De boodschap? Verenig u want jullie zijn nu een speelbal van organisatoren en sportbonden . "Dit is een kans om de verhoudingen opnieuw uit te tekenen. Een kans om een stoel aan de tafel te krijgen", zei hij. In Extra Time Koers trad Gilbert de gevallen wielerheld bij, maar hij zette er een belangrijke kanttekening naast.

De Cauwer: "Alle ploegen zouden eindelijk eens samen sterk moeten staan"

Ook José De Cauwer deed zijn spreekwoordelijke duit in het zakje. "Ik denk dat de wielerploegen zich in de eerste plaats eens moeten verenigen. Je hebt nu twee kampen: de Velon-strekking (o.a. Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal, Ineos, Jumbo-Visma) en de andere ploegen. De Franse ploegen worden vaak opgevrijd door ASO bijvoorbeeld. En daarom is er nog nooit, echt nog nooit, een samenwerking geweest met alle ploegen."

"ASO houdt telkens die Franse ploegen aan boord door wildcards te geven en voordelen. Daarom zijn mannen als Marc Madiot (FDJ) niet altijd bereid om mee te werken met bijvoorbeeld een Patrick Lefevere. Die heeft nochtans jarenlang geprobeerd om iedereen eens samen te brengen."

"Individuele renners kunnen dit niet veranderen. Als renners ooit sterk willen worden dan moet het vanuit de ploegen komen,denk ik. Die moeten samen sterk staan. En dan kan je eventueel tv-gelden gaan eisen. Dat is volgens mij een verdienmodel."

"Het belangrijkste dat er in deze crisis gebeurd is: men spreekt. Eindelijk. Het is niet omdat het nooit gelukt is om die ploegen te verenigen, dat je het zo maar moet laten. Ik hoop dat alle actoren het businessmodel van het wielrennen eens onder de loep nemen, zoals met de Formule 1 ooit gebeurd is. Waar moeten we met het moderne wielrennen naartoe?"