Formule 1 maakt werk van compleet nieuwe kalender

Herinnert u zich de vreemde situatie in maart. Pas enkele uren voor de start van de GP van Australië werd beslist om de wedstrijd af te gelasten. Nadien werden nog negen F1-wedstrijden uitgesteld of geannuleerd.

Omdat de coronacrisis niet meteen voorbij lijkt te zullen zijn, is er beslist meteen werk te maken van een helemaal nieuwe kalender. Het doel is nog steeds deze zomer de races te hervatten. De Formule 1 geeft op zijn website mee dat er waarschijnlijk ook na 29 november, wanneer de laatste GP van het seizoen in Abu Dhabi zou plaatsvinden, nog geracet zal worden.

De Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps stond normaal op 30 augustus op de kalender. Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad mogen er tot 31 augustus echter geen massa evenementen doorgaan in ons land. Op de nieuwe datums van de races is het nog wachten.