De (praktische) vragen van Philippe Gilbert: "Moeten we dan in quarantaine?"

Wat als er weer gekoerst mag worden? Kunnen klimgeiten zoals Egan Bernal - die in hun thuisland Colombia de coronacrisis meemaken - zomaar de oversteek naar Europa maken? "Dat is ook voor mij een vraag", vertelde Philippe Gilbert in Extra Time Koers.

"Wat zullen de regeringen zeggen? Een land als Frankrijk zal misschien zeggen dat inwoners uit de buurlanden met de wagen moeten komen, maar dat renners uit een ander continent misschien twee weken in quarantaine moeten gaan."

"Van zulke beslissingen moeten ook wij tijdig op de hoogte zijn. Moeten Amerikanen, Colombianen en Australiërs tijdig komen om in orde te zijn met de gezondheidsvoorschriften?"

"Dat wordt ook voor mij een vraag. Kan ik van land naar land om te koersen of moet ik een keuze maken? Moet ik bijvoorbeeld twee weken koersen in België, dan even naar huis en dan weer twee weken koersen in Italië?"