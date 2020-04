Check voor vertrek: wat neem je mee op je (solo)fietstocht?

Handig: de checklist van Cycling Vlaanderen

Stap 1: wat neem ik mee?

Eten en drinken onderweg? Probeer minstens 500 ml water per uur te drinken als je gaat fietsen. Bij een lange fietstocht is ook eten belangrijk. Zo zorg je voor koolhydraten en suikers. Houd het gezond en kies voor een mueslireep of banaan.

In je zadeltasje en in de zakjes achteraan je fietsshirt steek je best een paar essentiële dingen weg voor je op pad gaat. Je gsm om iemand te bellen bij een noodgeval. Ook ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben. Ook een bankkaart en/of een beetje kleingeld zijn geen overbodige luxe.

Stap 2: is je fiets in goede gezondheid?

Om niet verrast te worden tijdens je fietstocht doe je best vooraf even een snelle check-up van je fiets. Om alle essentiële onderdelen te controleren heb je niet meer dan 5 minuten nodig.

Druk met je duim op je band om de spanning te controleren. Te zacht? Pomp even bij. Bekijk ook steeds of er geen stukjes glas, ijzer of ander vuil in je buitenband zitten. Kijk ook even of er geen "slag" in je wiel zit. Draaien ze nog mooi recht? Voel ook steeds even aan je spaken of deze nog mooi op spanning staan. Span tot slot de snelsluiter van je wiel aan en plaats de sluiting horizontaal. Zorg dat je sluiting zowel vooraan als achteraan aan dezelfde kant van je fiets zit, en dat deze naar elkaar wijzen.

Kijk ook zeker je remmen na. Glijden ze niet door? Moet je de remkabels aanspannen? Of bij een schijfrem: zit er nog genoeg druk op? Plaats je fiets op de grond, knijp je rem volledig dicht en duw je fiets vooruit. Hef je voorwiel op, laat het draaien en rem. Herhaal dit voor je achterrem.

Extra: rijd je met klikpedalen? Bekijk dan of je plaatjes op je schoenen nog mooi recht staan. Zitten de vijsjes niet los? En zijn de pedalen zelf nog genoeg aangespannen.

Dat is de basis. Staat je fiets al iets langer stil? Controleer ook regelmatig eens het kader van je fiets op eventuele scheurtjes of barsten. Ga ook even na of alle bouten op je fiets goed aangespannen zijn. Ook je versnellingen kijk je af en toe eens na. Schakelt je fiets nog correct en springen je versnellingen niet over? Draai aan je pedaal en ga even alle versnellingen af. Problemen? Regel ze even bij, of laat ze bijregelen door een ervaren fietsenmaker.

Een propere fiets is een veilige fiets. Hoe je je fiets poetst, zie je hier.