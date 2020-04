Anzegem en wielerbond na overleg over BK: "Zitten nog altijd met veel vragen"

Normaal vond de strijd om de tricolore trui plaats op zondag 21 juni, maar door de coronacrisis is het BK verschoven naar 23 augustus en dat is niet evident.

"Ik had vandaag contact met Belgian Cycling via livestream", zegt de burgemeester van Anzegem Gino Devogelaere. "We zitten na onze meeting nog altijd met een pak vragen over de organisatie van het BK. We weten nog niet veel meer. Gelukkig is de wielerbond heel meegaand in het geheel. Zij zouden ook niets liever hebben dan dat het BK georganiseerd wordt."

"Maar het is moeilijk. Op 15 mei zou de nieuwe wielerkalender echt uit de doeken gedaan worden. Blijft onze datum behouden op 23 augustus, dan zitten we nog met de maatregelen die de nationale overheid getroffen heeft. Is zo'n BK een massa-evenement? Wij kunnen ons in Anzegem toch moeilijk boven de wet stellen?"