Amerikaanse sporters voeren zelf dopingcontroles uit (en Usada kijkt mee)

Olympisch kampioenen als zwemsters Katie Ledecky en Lilly King behoren net als atleet Noah Lyles, wereldkampioen op de 200 meter, tot de deelnemers aan het experiment dat vooralsnog op vrijwillige basis is.

"Het hele proces verliep prima", zei Ledecky, die begin deze week een eigen dopingtest uitvoerde. "Dit is een perfect moment om zoiets uit te proberen. Gezien de omstandigheden waarin we zitten, is dit een geweldig alternatief."

De sporters die meedoen aan het experiment, ontvangen thuis een pakketje met materiaal. Iedere dag kunnen ze in een bepaald uur worden gebeld via FaceTime of Zoom door Usada.

Nadat de formulieren zijn ingevuld, moeten de sporters via de videoverbinding laten zien dat ze alleen zijn in hun badkamer. Bij de urinetest moeten ze via een stripje die de temperatuur meet, aantonen dat het een 'verse' sample is. De sporter voert vervolgens zelf met behulp van een bijgeleverd apparaatje een bloedtest uit.

Het afgenomen urine- en bloedmonster moet duidelijk in beeld worden verzegeld. De sporter stuurt het pakketje daarna terug naar Usada.

"We vinden onszelf opnieuw uit", legde Usada-directeur Travis Tygart uit. "Hopelijk kunnen we hier ook op de lange termijn van profiteren."